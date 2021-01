Medeoprichter Alexander Klöpping stopt bij Blendle

‘Deze maand zal mijn laatste maand bij Blendle zijn”, aldus Klöpping. ‘Na bijna acht jaar ben ik klaar om verder te gaan.’ Klöpping weet nog niet wat hij wil gaan doen, al denkt hij dat hij mogelijk ‘nieuwe dingen gaat opbouwen”. Maar hij moet naar eigen zeggen eerst vertrekken bij het bedrijf, voor hij goed kan nadenken over zijn volgende stap.

Blendle, dat artikelen uit kranten en tijdschriften aanbiedt, begon met zijn dienst in 2014. Toen bestond het verdienmodel uit het betalen per krantenartikel. In 2017 bood Blendle voor het eerst een premiumabonnement aan en in 2019 stapte het helemaal over op die betaalvorm. Afgelopen zomer maakte Blendle bekend dat het zou worden overgenomen door het Franse Cafeyn, een vergelijkbaar platform waarop 2500 titels te lezen zijn.