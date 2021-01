Russen zien Amerikaans verval, Peking hoopt op stabiele VS

De bestorming van het Amerikaanse parlement door Trump-aanhangers is volgens Rusland een bewijs dat de democratie in de VS in verval is. Vanuit China komt de wens dat de rivaliserende grootmacht snel terugkeert naar ‘vrede, stabiliteit en veiligheid”.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou stelt dat het kiessysteem in de VS ‘archaïsch’ is en niet voldoet aan democratische standaarden. Een woordvoerster benadrukte wel dat de bestorming een ‘interne zaak’ is van de VS. Zij wees erop dat Amerikaanse media ‘een instrument van politieke strijd’ zijn geworden.

Het is duidelijk dat de Amerikaanse democratie ‘op beide voeten hinkt”, is de analyse van Konstantin Kosatsjov, de voorzitter van de buitenlandcommissie van het Russische hogerhuis. Hij stelt dat het verliezende Trump-kamp genoeg redenen had om de winnaar van fraude te beschuldigen. Volgens Kosatsjov zijn de VS niet langer in de positie andere landen de les te lezen over vrijheid en democratie, laat staan die aan anderen op te leggen.

Verdeling en verval

Die mening wordt gedeeld door zijn collega in het lagerhuis van het parlement, Leonid Sloetski. De steun van Washington aan ‘revoluties’ en opstanden in Oekraïne, Georgië en Wit-Rusland is volgens hem als een ‘boemerang’ teruggekomen naar de VS. ‘Dit dreigt te ontaarden in een crisis van het Amerikaanse machtssysteem.’ Veel Russische commentatoren omschrijven de chaos in de VS als een teken van verdeling en verval.

‘We geloven dat het Amerikaanse volk veiligheid en rust wil, vooral midden in de pandemie”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij sprak de hoop uit dat dat ‘zo snel mogelijk’ het geval zal zijn. De zegsman verwees naar de massale pro-democratiebetogingen in Hongkong van 2019, waarbij activisten het parlement in de miljoenenstad binnendrongen.