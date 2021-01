Biden bevestigt dat hij Garland wil als minister van Justitie

De aankomende Amerikaanse president Joe Biden wil federaal rechter Merrick Garland aanstellen als zijn minister van Justitie. Garland speelde in 2016 de hoofdrol in een politieke rel, toen de Republikeinen in de Senaat weigerden mee te werken aan zijn benoeming tot lid van het hooggerechtshof.

Het team van Biden bevestigde donderdag dat Garland naar voren wordt geschoven voor de belangrijke ministerspost. Dat kwam niet als een verrassing. Het nieuws lekte eerder al uit via diverse Amerikaanse media. Dat leidde al tot een goedkeurende reactie uit het Republikeinse kamp. Senator Lindsey Graham noemde Garland ‘integer’ en ‘enorm competent op juridisch gebied”.

Biden was eerder vicepresident toen Barack Obama probeerde om Garland aan te stellen in het hoogste Amerikaanse hof. Hij kreeg die benoeming niet door de Senaat geloodst, waar de Republikeinen toen een meerderheid hadden. Die weigerden de voordracht in behandeling te nemen in een verkiezingsjaar. Ze vonden dat een toekomstige president daar het laatste woord over moest krijgen.

Die rel werpt nog steeds een schaduw over de relatie tussen Republikeinen en Democraten. Partijgenoten van Biden klaagden over hypocrisie toen hun politieke rivalen vlak voor de verkiezingen van 2020 de opvolging regelden van de overleden hoge rechter Ruth Bader Ginsburg, die bekendstond als progressief.