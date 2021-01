Kamer steunt testplicht voor inkomende reizigers

Het kabinet kondigde de testplicht eind vorige maand aan, maar de rechter vond de juridische basis onvoldoende. De spoedwet moet de testplicht een extra wettelijke basis geven. Maar de Kamerleden zijn niet helemaal tevreden.

VVD'er Jeroen van Wijngaarden vroeg zich af waarom het niet eerder is geregeld. Verder zijn er zorgen over virusmutaties die in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden. Het moet mogelijk worden voor reizigers uit dit soort landen op Schiphol nog een extra test te doen, vinden onder meer D66 en PvdA.

Coronapaspoort

Alleen DENK is tegen het wetsvoorstel en noemt het "mosterd na de maaltijd". Een verplichte coronatest vormt ook een inbreuk op de lichamelijke integriteit, verklaarde Tunahan Kuzu. Hij vreest dat de testplicht een "opmaat is naar een coronapaspoort". Ook werkt de testplicht volgens hem fraude in de hand. Dat is een zorg van meer partijen.

De Kamer kwam terug van het reces om de spoedwet te behandelen. De Tweede Kamer stemt donderdag nog over de wet. De Eerste Kamer zal het voorstel dan vrijdag behandelen.