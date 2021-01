‘Spaanse economie groeide in vierde kwartaal ondanks beperkingen’

De Spaanse economie is ondanks strengere coronamaatregelen gegroeid in de laatste drie maanden van vorig jaar. Die verwachting heeft economieminister Nadia Calvino uitgesproken bij radiostation COPE. ‘Alles wijst erop dat de positieve trend zich door heeft gezet. De economische groei in Spanje zal intenser zijn dan in de meeste Europese landen.’