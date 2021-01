Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat het vaccineren van de groep medewerkers in de acute zorg maandag is afgerond.

Op de eerste dag van vaccinatie zijn woensdag volgens een woordvoerder 6000 personen ingeënt. In totaal komen er 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik.