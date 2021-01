Wereldleiders veroordelen ‘schandelijk’ geweld in Washington

De bestorming van het Capitool in Washington, heeft ook donderdag nog geleid tot internationale kritiek. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei ‘boos en verdrietig’ te zijn. ‘Ik betreur ten zeerste dat president Trump zijn nederlaag niet heeft toegeven”, stelde de Duitse leider.

Merkel zei dat twijfels over de verkiezingsuitslag hebben geleid tot ‘het klimaat dat de gebeurtenissen van gisterenavond mogelijk maakte”. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu veroordeelde het geweld door aanhangers van zijn bondgenoot Trump. Hij sprak in Jeruzalem over een ‘schandelijke vertoning’ die veroordeeld moet worden.

Leiders van andere Europese landen reageerden woensdag al op de onrust. Premier Mark Rutte riep Trump toen in een Engelstalig Twitterbericht op zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Hij sprak over ‘afgrijselijke beelden’ uit de Amerikaanse hoofdstad. Ook de Britse premier Boris Johnson en de Belgische premier Alexander De Croo maakten toen duidelijk zich zorgen te maken.

De Iraanse president Hassan Rohani, een uitgesproken criticus van Trump, zei dat de beelden uit Washington laten zien hoe kwetsbaar de westerse democratie is. ‘Een populist heeft zijn land de afgelopen vier jaar naar rampspoed geleid”, zei hij op de staatstelevisie. ‘Ik hoop dat de hele wereld en de volgende bewoners van het Witte Huis daarvan zullen leren.’