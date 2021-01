Heerma: voer verplichte maatschappelijke diensttijd in

Jongeren moeten verplicht maatschappelijke diensttijd doen, vindt fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, Pieter Heerma. Een diensttijd voor jongeren kan een uitkomst bieden ‘om de verschillen te overbruggen,’ schrijft de voorman donderdag samen met kandidaat-Tweede Kamerlid Harmen Krul in het AD.

De maatschappelijke diensttijd was al tijdens de formatie in 2017 een wens van het CDA, en kwam er op vrijwillige basis. ‘Nu het raamwerk er eindelijk ligt, is het verstandig om een verplichte vorm in te voeren,’ schrijven ze. Jongeren, die zich volgens de CDA’ers terecht bezorgd maken over hun toekomst, leren zo ‘verantwoordelijkheid te dragen en nemen. En respect te ontwikkelen voor elkaar, los van religie, afkomst, leeftijd, of scholing.’