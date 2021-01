Blok deelt bezorgdheid bestorming met Amerikaanse ambassadeur

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft contact gehad met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra naar aanleiding van de bestorming van het Congres in Washington door aanhangers van president Donald Trump. ‘We deelden grote bezorgdheid over de zorgelijke berichten en beelden”, aldus de bewindsman.

Blok is ‘geschokt’ over de gebeurtenissen in de Amerikaanse hoofdstad. ‘Parlementariërs moeten veilig en onafhankelijk hun werk kunnen doen, de bestorming van het Congres gisterenavond door een meute was hartverscheurend en had niet mogen gebeuren.’

De minister houdt vertrouwen in de rechtstaat en de instituties van de bondgenoot. Hij vindt het van belang dat de verkiezingsuitslag wordt gerespecteerd en de ‘opruiing stopt”. Premier Mark Rutte heeft Trump ook opgeroepen Joe Biden te erkennen als nieuwe president.

Trump erkent zijn verlies bij de verkiezingen echter nog steeds niet en riep zijn aanhang woensdag tijdens een demonstratie in Washington op naar het Congres op te trekken. Daar waren de leden van het Congres bijeen om de verkiezingsuitslag formeel vast te stellen en daarmee de overwinning van Biden te erkennen.