Ongeveer 1,1 miljoen overstappers bij zorgverzekeraars

Zo’n 1,1 miljoen verzekerden zijn in het najaar van 2020 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, blijkt uit voorlopige cijfers van informatiecentrum voor de zorg Vektis. Dat komt neer op 6,2 procent van de verzekerden en is onveranderd vergeleken met het voorgaande jaar.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland, die de cijfers naar buiten bracht, hebben wel veel meer mensen zich georiënteerd in het aanbod van zorgverzekeringen. ‘In 2020 stond de zorg door corona extra in de belangstelling. Het lijkt erop dat daardoor meer verzekerden informatie over het polisaanbod hebben ingewonnen voordat zij ervoor kozen over te stappen of bij hun zorgverzekeraar te blijven”, aldus de koepelorganisatie.