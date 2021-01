Verkoop nieuwe motorfietsen naar hoogste niveau sinds 2009

De verkoop van nieuwe motorfietsen heeft vorig jaar het hoogste niveau bereikt sinds 2009, omdat door de coronacrisis de vraag naar individueel vervoer sterk is gestegen. Ook de verkoop van tweedehands motors zat daardoor stevig in de lift, aldus cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

De verkoop van nieuwe motorfietsen steeg met bijna 5 procent tot 14.622 stuks vergeleken met 2019. In het voorjaar zorgden de internationale lockdowns nog voor verstoringen bij de productie en toelevering van motorfietsen, waardoor winkels niet werden bevoorraad. Maar na de zomermaanden was een sterke inhaalslag te zien die tot het eind van het jaar aanhield. In december werden bijna 140 procent meer nieuwe motoren geregistreerd dan een jaar eerder.

Het Duitse BMW was afgelopen jaar het populairste nieuw verkochte motormerk met een marktaandeel van 17,4 procent, gevolgd door de Japanse merken Yamaha, Kawasaki en Honda en het Oostenrijkse KTM.

Ook fietsenverkoop toegenomen

Bij de vakhandel werd in 2020 het recordaantal van 52.175 tweedehands motorfietsen verkocht, wat 11 procent meer is dan in 2019. Ook hier was in maart een dip te zien, waarna de verkoop van tweedehands motorfietsen een duidelijke vlucht nam. In december was sprake van een verkoopstijging met bijna een kwart.

Ook de fietsenverkoop neemt toe door de coronacrisis en de toenemende behoefte aan individueel vervoer, nu veel mensen het openbaar vervoer mijden vanwege de virusuitbraak.