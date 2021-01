Hersenstichting en Edwin van der Sar Foundation fuseren

De naam van de Edwin van der Sar Foundation, opgericht door oud-international en Ajax-directeur Edwin van der Sar en zijn echtgenote Annemarie, blijft binnen de nieuwe samenwerking behouden. Beide oprichters blijven nauw betrokken bij hun Foundation en de Hersenstichting.

Beide stichtingen zetten zich al jaren in voor mensen met hersenletsel. De Hersenstichting legt zich meer toe op wetenschappelijk onderzoek en de Edwin van der Sar Foundation op praktijkprojecten, die mensen met hersenletsel helpen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Oprichtster Annemarie van der Sar zegt ‘samen meer te kunnen bereiken dan alleen”. Directeur Merel Heimens Visser van de Hersenstichting: ‘Met de gezamenlijke expertise en mankracht zijn we in staat om de projecten op gebied van revalidatie, participatie en preventie verder uit te breiden. En dat is goed nieuws voor de patiënt van nu en in de toekomst.’

Een op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden, aldus beide organisaties. ‘Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop.’