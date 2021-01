Vier doden gevallen bij bestorming Capitool, ruim 50 aanhoudingen

Drie van de sterfgevallen waren het gevolg van een ‘medisch noodgeval”. Wat daar precies mee wordt bedoeld, is nog onduidelijk. De andere dode is de vrouw die in het Capitool was neergeschoten en later aan haar verwondingen overleed. Veertien politieagenten zijn gewond geraakt bij de onlusten, van wie twee ernstig.

De politiecommandant zei daarnaast dat er pijpbommen zijn aangetroffen bij de hoofdkwartieren van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij. In een voertuig dat bij het Capitool geparkeerd stond, werd een koelapparaat aangetroffen dat molotovcocktails bevatte.

Politiechef Robert Contee meldde dat 47 van de 52 arrestaties werden verricht vanwege overtredingen van de avondklok die de burgemeester had ingesteld. Van de aanhoudingen vonden er 26 plaats op het terrein van het Capitool.