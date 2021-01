Organisatie uit bedrijfsleven VS dringt aan op aftreden Trump

Een organisatie die duizenden grote bedrijven vertegenwoordigt in de Verenigde Staten wil dat president Donald Trump uit zijn ambt wordt gezet. Volgens Jay Timmons, het hoofd van de National Association of Manufacturers, ‘zet Trump aan tot geweld in een poging om de macht te behouden”. Iedere gekozen bestuurder die Trump verdedigt zou zijn eed op de grondwet schenden en de democratie verwerpen ten gunste van anarchie.