Trump: fraude bij verkiezingen, maar er moet ‘vrede’ zijn

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn aanhangers in Washington in een videoboodschap opgeroepen naar huis te gaan. Hij herhaalde in het filmpje echter ook zijn onbewezen bewering dat hij heeft verloren door verkiezingsfraude. "We hebben vrede nodig."

Trump stond onder druk om zijn betogers terug te fluiten na de bestorming van het Capitool. Daar zou de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Joe Biden worden bekrachtigd. "Ik snap jullie pijn. Ik weet dat jullie gekwetst zijn. De verkiezing is van ons gestolen", zei de president in zijn videoboodschap. "Dit was een frauduleuze verkiezing. Maar we kunnen deze mensen niet in de kaart spelen", zei Trump later, zonder uit te leggen op wie hij doelde.

De president zei dat de wet moet worden nageleefd en politiemensen moeten worden gerespecteerd. "Ga naar huis. We houden van jullie. Jullie zijn heel bijzonder. Jullie hebben gezien wat er gebeurt. Jullie hebben de manier gezien waarop anderen worden behandeld, die zo slecht en boosaardig zijn. Ik weet hoe jullie je voelen. Maar ga naar huis. En ga in vrede."

Trump plaatste de videoboodschap op Twitter. Dat platform greep meteen in. Andere twitteraars kunnen het bericht niet liken of retweeten en kunnen er ook niet op reageren. "Deze bewering van verkiezingsfraude wordt betwist", zegt Twitter in een melding die bij de tweet is geplaatst.