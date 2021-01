Trump-aanhangers zijn het kantoor van de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in het Capitool binnengedrongen, melden Amerikaanse media. Op beelden is te zien dat op een map is geschreven ‘WE WILL NOT BACK DOWN”.

Pelosi was eerder al in veiligheid gebracht en bevindt zich niet meer in het gebouw. Trump-aanhangers hebben het Capitool, waar het Amerikaanse Congres is gevestigd, bestormd.