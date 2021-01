Trump-aanhangers dringen door tot in het Capitool. Republikeinse politici veroordelen bestorming

Een groep pro-Trump-demonstranten is het Capitool in Washington binnengedrongen, zo is te zien op beelden van CNN. Te zien is hoe demonstranten zijn doorgedrongen in een gang van het gebouw. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben een noodpauze ingelast.

Volgens persbureau Reuters is de aanwezige leden van het Huis door de politie verzocht gasmaskers onder hun stoelen vandaan te halen en die op te zetten indien nodig. Het Amerikaanse Congres is bijeen in het Capitool om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is.

Supporters of President Trump have breached the US Capitol, according to Capitol police officers, as lawmakers count the Electoral College votes certifying President-elect Joe Biden's win. https://t.co/ZBCV1fksDr pic.twitter.com/v4Lh39nFCy — CNN (@CNN) January 6, 2021

Eerder braken honderden Trump-aanhangers door een linie dranghekken die hen scheidde van het Capitool en raakten ze voor het gebouw slaags met de politie, aldus Reuters. Twee andere nabijgelegen gebouwen op het complex werden ontruimd.

reactie Republikeinen

Republikeinse politici veroordelen de bestorming door aanhangers van hun partijgenoot. ‘Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen', schreef senator Tom Cotton uit Arkansas. Een andere Republikeinse senator, Ron Johnson, liet weten: ‘Alsjeblieft, als je in of bij het Capitool bent, heb respect voor ordehandhavers en ga vreedzaam uiteen.’

Ook andere Republikeinen lieten van zich horen. ‘Ik veroordeel elke vorm van geweld en intimidatie. Dit is onaanvaardbaar', stelde senator Steve Daines uit Montana.

Senator Ted Cruz uit Texas, een van de belangrijkste medestanders van Trump, liet weten: ‘Geweld is altijd onaanvaardbaar. Zelfs als de gemoederen hoog oplopen. Iedereen die betrokken is bij geweld, vooral tegen de politie, moet vervolgd worden.’ Senator Bill Hagerty uit Tennessee, een andere belangrijke bondgenoot van Trump, stelt: ‘Wat nu gebeurt bij het Capitool is niet vreedzaam, het is geweld. Ik veroordeel het. We zijn een land van wetten en dit moet stoppen.’

De prominente Republikein Kevin McCarthy zegt dat hij president Donald Trump heeft gevraagd om betogers te kalmeren.

Pence

Vicepresident Mike Pence heeft de Trump-aanhangers opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken uit het Capitool. ‘Het geweld en de vernieling bij het Capitool moeten stoppen en het moet nu stoppen. Iedereen moet respect hebben voor ordehandhavers en meteen het gebouw verlaten', schreef Pence op Twitter.

Toen de menigte het gebouw bestormde, zat Pence een debat van de Senaat voor. Daarin ging het over de verkiezingszege van de Democraat Joe Biden op Trump. De aanstaande ex-president wilde dat Pence zou ingrijpen om de verkiezingszege van Biden te voorkomen, maar Pence deed dat niet.

Trump zelf heeft zijn aanhangers in twee tweets opgeroepen om vreedzaam te ‘blijven', maar hij riep ze niet op om te vertrekken.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021