Twee gebouwen Capitool ontruimd na bestorming demonstranten

The Washington Post meldt dat een groep demonstranten een linie dranghekken doorbrak en doorrende richting het Capitool zelf, waar het Amerikaanse Congres bijeen is om formeel vast te stellen dat Joe Biden de winnaar van de presidentsverkiezingen is. Sommige Trump-aanhangers probeerden de traptreden bij de ingang van het gebouw te bereiken, maar werden volgens de krant tegengehouden door de politie.

Volgens CNN zijn duizenden demonstranten op de been in Washington om de verkiezingsnederlaag van president Trump afgelopen november te betwisten. Ook dinsdagavond waren er grote protesten in de Amerikaanse hoofdstad. The Washington Post schrijft dat er tien mensen zijn gearresteerd, onder meer voor mishandeling en het illegaal dragen van wapens.

Trump hield eerder op woensdag bij het Witte Huis een toespraak voor een schare aanhangers. Daarin herhaalde hij dat hij de verkiezingsuitslagen niet erkent en niet opgeeft. Hij riep Republikeinen in het Congres en zijn plaatsvervanger vicepresident Mike Pence op zich te weer te stellen tegen verkiezingsfraude.