Vicepresident VS saboteert formalisering Biden als president niet

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence gaat niet op eigen houtje de ceremonie saboteren waarmee officieel wordt vastgesteld dat Joe Biden de winnaar is van de presidentsverkiezingen in november. De plechtigheid is in het gebouw van de volksvertegenwoordiging, Het Capitool, van start gegaan, terwijl president Trump verderop Pence net had opgeroepen de ceremonie te blokkeren. Betogers buiten Het Capitool die vinden dat er verkiezingsfraude is gepleegd en Trump heeft gewonnen, zijn begonnen barricades te verwijderen en belagen het gebouw dat de oproerpolitie afschermt.