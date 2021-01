‘Italië wil veel slechte leningen overnemen van UniCredit’

De Italiaanse overheid is bezig met een plan om voor 14 miljard euro aan slechte leningen over te nemen van de grote bank UniCredit. Volgens bronnen tegen persbureau Reuters zou hierdoor een overname van de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena door UniCredit makkelijker moeten worden.

Monte dei Paschi is grotendeels in handen van de overheid, nadat Rome de bank in 2017 met miljarden te hulp moest schieten om te voorkomen dat die zou omvallen. Nu zou Italië ongeveer 60 procent van de probleemleningen van UniCredit willen overnemen, net als ook sommige risicoleningen van Monte dei Paschi.

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd door de Europese Centrale Bank (ECB). De Italiaanse overheid zou graag willen dat er overnamedeal ligt voor goedkeuring op de jaarvergadering van UniCredit in april.