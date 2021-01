‘Biden kiest rechter Merrick Garland als justitieminister’

De 68-jarige Garland is sinds 1997 rechter. Daarvoor was hij tijdens het presidentschap van Bill Clinton onder meer federaal openbaar aanklager in Washington. President Barack Obama droeg Garland in 2016 voor om zitting te nemen in het Hooggerechtshof, maar de Republikeinse meerderheid in de Senaat ging daar niet mee akkoord.

Garland krijgt in zijn nieuwe baan mogelijk te maken met zaken die worden aangedragen tegen Donald Trump als Biden over twee weken het presidentschap overneemt.

De post van justitieminister wordt momenteel waargenomen door Jeff Rosen, die het stokje na Kerstmis overnam van Bill Barr. Die loyale bondgenoot van Trump stapte op nadat hij had erkend geen bewijs te zien voor de verkiezingsfraude waar Trump nog altijd over klaagt.