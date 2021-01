Trump blijft uitslagen fel betwisten

President Trump heeft in een toespraak voor een schare aanhangers voor het Witte Huis herhaald dat hij de verkiezingsuitslagen niet erkent en niet opgeeft. Hij riep Republikeinen in het Congres en zijn plaatsvervanger vicepresident Mike Pence op zich teweer te stellen tegen verkiezingsfraude. Aanhangers zijn al sinds dinsdagavond in groten getale in Washington uit protest tegen de aanstaande officiële bekrachtiging van Joe Biden als winnaar van de presidentsverkiezingen. Het bleef over het algemeen rustig met slechts zes arrestaties bij incidenten op dinsdagavond, volgens Amerikaanse media.

De Republikeinse Partij heeft volgens Trump de verkiezingen in november ruim gewonnen. Maar met de stembusgang is volgens hem in fel betwiste ‘swing states’ geknoeid om de Democraten frauduleus toch aan een overwinning te helpen. Zo zijn in enkele staten regels over de stembusgang gewijzigd, zonder goedkeuring van het parlement van de staat die dat in de kieswet had moeten regelen. Volgens Trump en zijn aanhang is dan de hele verkiezing ongeldig.

In de zetel van de volksvertegenwoordiging, het Capitool, moet de Democraat Joe Biden woensdag formeel als winnaar van de verkiezingen bekrachtigd worden. Pence heeft daarbij een ceremoniële rol. Hij brengt de parlementariërs op de hoogte van wat de kiesmannen hebben gestemd en daarmee wordt de verkiezingszege van Biden officieel. Trump riep Pence weer op dat te saboteren. Volgens waarnemers een onmogelijke opgave voor een vicepresident met een ceremoniële rol. Maar congresleden kunnen met bezwaren de plechtigheid enorm vertragen.