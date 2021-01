Nederlanders tien dagen in quarantaine bij bezoek aan Zwitserland

Nederlanders die vanaf 15 januari naar Zwitserland reizen moeten tien dagen verplicht in quarantaine. De gezondheidsautoriteiten hebben onder meer Nederland, Denemarken en Tsjechië op de quarantainelijst gezet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De maatregel geldt ook bij overlegging van een negatieve coronatest. Zakenlui, mensen die om medische redenen reizen en transitpassagiers kunnen worden uitgezonderd.

Een land of regio komt op de lijst als er minstens zestig keer meer besmettingen per 100.000 inwoners zijn dan in Zwitserland. De lijst wordt elke twee weken aangepast.

De Nederlandse regering raadt reizen naar het buitenland zeer dringend af, tenzij het strikt noodzakelijk is. Toerisme of wintersport vallen daar niet onder. Wie toch naar Zwitserland reist, moet bij terugkeer naar Nederland tien dagen in thuisquarantaine.