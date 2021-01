Biden begroet Democratische winst in Georgia en wenst eenheid

De aankomend president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft de vermoedelijke winst van twee Democratische kandidaten voor de Senaatszetels voor de staat Georgia begroet en de Amerikanen opgeroepen tot eenheid. Biden heeft, als de uitslagen in Georgia worden bevestigd, niet alleen een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, maar controleert ook de Senaat. Daar zitten dan vijftig Republikeinen en vijftig Democraten (of onafhankelijke bondgenoten) en de beslissende stem gaat daar dan naar Bidens vicepresident Kamala Harris.

Biden riep op ‘een bladzijde om te slaan’ omdat de Amerikanen ‘actie en eenheid’ willen. Hij zei ‘nog nooit zo optimistisch te zijn geweest over wat er bereikt kan worden”. Dat is heel wat met een meerderheid in beide Kamers van de volksvertegenwoordiging.

President Biden kan dan vanaf zijn inauguratie op 20 januari bijvoorbeeld ‘coronachecks’ van 2000 dollar (1630 euro) gaan uitdelen aan de Amerikanen. De speciale steun aan de bevolking die lijdt onder de door coronamaatregelen veroorzaakte crisis, was een verbitterd strijdpunt in de Senaat waar de Republikeinen nog een meerderheid hebben. President Trump was er voor maar de Republikeinse aanvoerder in de Senaat torpedeerde het plan vanwege de kosten.

Er zou ook een nationaal minimumloon van 15 dollar (12,2 euro) vastgesteld kunnen worden met de Democratische meerderheden. Biden zal ook minder weerstand ondervinden bij plannen om een nationale betaalbare gezondheidsverzekering op te zetten. Die zou moeten concurreren naast de particuliere zorgverzekeraars. De organisatie van de publieke gezondheidszorg is al decennia een twistpunt in de VS waar politiek en particuliere partijen nog steeds niet uit zijn.