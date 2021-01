Meer dan 1000 coronadoden in een dag in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn voor het eerst sinds april meer dan 1000 mensen in een etmaal overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ook werd een recordaantal van 62.322 nieuwe besmettingen gemeld, mede te wijten aan de meer besmettelijke ‘Britse’ variant van het virus.

In totaal zijn ruim 77.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk gestorven binnen 28 dagen nadat ze een positieve test hadden afgelegd. Daarmee staat het land ongeveer op gelijke hoogte met Italië. Alleen in de VS, Brazilië, India en Mexico zijn meer mensen overleden aan Covid-19.

Engeland en Schotland besloten deze week tot een strenge lockdown. Premier Boris Johnson sluit niet uit dat die tot ver in maart zal duren. Het land heeft vergeleken met EU-landen wel een voorsprong bij het vaccineren van inwoners. Johnson heeft daar zijn hoop op gevestigd.