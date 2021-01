Moderna: leveringen vaccin in EU beginnen volgende week

De Amerikaanse farmaceut Moderna verwacht volgende week te beginnen met de eerste leveringen van zijn coronavaccin aan landen van de Europese Unie. Dat liet Moderna weten in een reactie op de goedkeuring van de Europese Commissie om het middel toe te dienen. Zorgminister Hugo de Jonge zei ook al dat waarschijnlijk volgende week de eerste leveringen binnenkomen, hoewel nog in beperkte omvang.

Het middel van Moderna is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU kan worden ingezet tegen het coronavirus. Eerder op de dag oordeelde ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) positief over het vaccin van Moderna. De Europese Commissie heeft tot dusver 160 miljoen doses besteld bij Moderna. Daarvan zijn 6,2 miljoen doses bestemd voor Nederland.

‘Ik wil de Europese Commissie bedanken voor haar betrokkenheid en steun en de EMA voor haar goedkeuring, waarmee wederom een belangrijk moment in de geschiedenis van ons bedrijf wordt gemarkeerd”, aldus topman Stéphane Bancel van Moderna. ‘Ik ben trots op de rol die Moderna wereldwijd speelt bij de aanpak van deze pandemie.’