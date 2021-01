Brussel stemt ook in met coronavaccin Moderna

Het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. ‘Het Moderna Covid-19-vaccin is goedgekeurd voor gebruik door de commissie, de tweede in de EU. Snelle vaccinaties moeten nu volgen”, twittert EU-commissaris Stella Kyriakides (volksgezondheid).

Het dagelijks EU-bestuur heeft het laatste woord over markttoelating in de EU en volgt met zijn besluit het zwaarwegende advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat eerder woensdag positief oordeelde over het Moderna-vaccin. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus.