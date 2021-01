Twee tips over handgranaat bij woning Limburgse journalist

Bij de politie zijn twee tips binnengekomen over de vondst van een handgranaat voor de deur van de woning van een journalist van Dagblad de Limburger. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde er dinsdagavond aandacht aan. In de uitzending vroeg de politie getuigen of mensen die informatie hadden over de achtergrond van de bedreiging zich te melden.