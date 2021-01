Opstart vaccinatiecampagnes hoofdpijndossier in meer EU-landen

Terwijl de Nederlandse regering onder vuur ligt vanwege het trage begin van de vaccinatiecampagne, bestaat ook in andere EU-landen veel onvrede over het inentingsbeleid. In landen als Frankrijk, België en Duitsland krijgt de overheid veel kritiek. In Duitse media wordt gewezen naar ‘recordhouder’ Israël, dat in enkele weken tijd meer dan 10 procent van de bevolking vaccineerde met een ‘Duits’ vaccin.

EU-landen begonnen eind vorige maand massaal met inenten nadat het eerste coronavaccin was goedgekeurd door toezichthouder EMA. Het ging om het middel van het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNtech, dat begin december al in gebruik werd genomen in het Verenigd Koninkrijk. Daar had de toezichthouder via een spoedprocedure goedkeuring gegeven en dat leverde het voormalige EU-land een wereldprimeur op.

In het 66 miljoen inwoners tellende Verenigd Koninkrijk, waar inmiddels ook een vaccin van Oxford/AstraZeneca wordt gebruikt, staat de teller volgens een minister al op 1,3 miljoen inentingen. De Britten lopen daarmee voor op grote EU-landen. In Duitsland (83 miljoen inwoners) maakten de autoriteiten dinsdag bekend dat al zo’n 317.000 mensen zijn ingeënt. In Frankrijk, waar zo’n 67 miljoen mensen wonen, waren maandag pas 2000 mensen gevaccineerd.

Inhaalslag

De Franse regering beloofde deze week een inhaalslag te zullen maken, maar daarmee verstomde de kritiek niet. Ook in Duitsland moet de regering het ontgelden. Een topman van coalitiepartij SPD, Lars Klingbeil, zei dat Duitsland achterblijft bij andere landen. Hij klaagde dat het land waar het vaccin is ontwikkeld zelf te weinig doses heeft besteld.

In Duitse media wordt de vergelijking getrokken met het circa negen miljoen inwoners tellende Israël, dat vorige maand het Pfizer/BioNtech-vaccin in gebruik nam. Een glunderende premier Benjamin Netanyahu kon vorige week op de foto met de miljoenste persoon die was ingeënt. De minister-president verkondigde trots dat zijn land ‘de hele wereld is voorbijgestreefd’ op het gebied van vaccinaties.

Ongeduld

Ook in België is het ongeduld groot over de voorzichtigheid die de autoriteiten prediken. Pas na scherpe kritiek zette de regering meer vaart achter de inentingscampagne en besloot zij ook meteen al zorgpersoneel te gaan vaccineren. Het kwam wel erg goed uit dat België plots verzekerd bleek van nieuwe leveringen en dus de achter de hand gehouden voorraad ook al kon aanspreken, merkt onder meer de hoofdredacteur van De Morgen op. En dan zien de Vlamingen ook nog met lede ogen hoe de Walen hen aftroeven en veel vlotter aan het inenten zijn geslagen.

Niet alleen in de EU komt het vaccineren moeizaam op gang. Ook de Verenigde Staten, waar vaccins van Pfizer en Moderna worden gebruikt, haalden hun doelstelling niet. Daar wilde de regering nog voor het eind van 2020 zeker 20 miljoen mensen inenten, maar afgelopen weekend hadden pas 4,2 miljoen mensen een eerste prik gehad.

De Amerikaanse president Donald Trump wees daarop met een beschuldigende vinger naar lokale overheden. Hij zei dat de vaccins sneller worden afgeleverd dan ze toegediend kunnen worden.