De Democraat Jon Ossoff heeft zichzelf tot winnaar van de senaatsverkiezing in de staat Georgia uitgeroepen. Als hij gelijk heeft, komen de twee senaatszetels van de staat in handen van de Democraten en geeft dat die partij een feitelijke meerderheid in het Amerikaanse hogerhuis dankzij de stem van de senaatsvoorzitter.

De Democraat Raphael Warnock heeft de andere zetel voor Georgia al binnen volgens Amerikaanse media.