Cel- en taakstraf in Leidse seks-afpersingszaak

De eerste verdachte die voor de rechter moest komen in een grote Leidse seks-afpersingszaak, is woensdag veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 120 uur. De 23-jarige Kasra S. E. maakte deel uit van een groep verdachten van ten minste negentien, grotendeels minderjarigen uit de regio Leiden en Den Haag. Die zouden tientallen, zo niet honderden mannen en jongens hebben afgeperst met erotische foto’s. De zaken van de andere verdachten worden op een later moment behandeld.