Coronavaccins werken anders dan alle vroegere vaccins

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn beide gebaseerd op nieuwe medische technologieën. Voor het eerst is de hoofdrol weggelegd voor een genetische code, zogeheten messenger-RNA (mRNA). Eerdere vaccins waren gebaseerd op de ziekteverwekkers zelf, bijvoorbeeld verzwakt of inactief gemaakt virus. De techniek achter de nieuwe coronavaccins is wezenlijk anders, maar evengoed veilig, benadrukken de fabrikanten en de Europese medicijnautoriteiten.