Autoriteiten blijven uitwerking vaccin ‘goed in de gaten houden’

De Europese medicijnautoriteiten blijven de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van Moderna ‘goed in de gaten houden”, benadrukt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). ‘Met dit tweede coronavaccin hebben we nog een extra middel in handen om uit deze pandemie te komen. Maar ons werk zit er niet op”, zegt voorzitter Ton de Boer.

Het vaccin is woensdag onder voorwaarden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat betekent dat de fabrikant verplicht is de komende twee jaar aanvullende informatie te geven aan de Europese instanties. Uit nader onderzoek moet nog blijken hoe lang het vaccin bescherming geeft tegen Covid-19. Ook moet nog duidelijk worden hoe goed het werkt bij mensen met een minder goed werkend afweersysteem, kinderen en zwangere vrouwen. Daar doet Moderna nog onderzoek naar. Een andere openstaande vraag is of het vaccin ook besmetting met het virus zonder symptomen voorkomt.

Hoewel duizenden mensen hebben meegedaan aan het onderzoek naar het vaccin, zijn zeldzame of late bijwerkingen ‘nooit helemaal uit te sluiten’ als miljoenen mensen het krijgen toegediend, aldus het CBG. Om daar goed overzicht op te houden, moet de fabrikant iedere maand een veiligheidsrapportage inleveren bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).