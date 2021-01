Veel minder inbraken tijdens afgelopen jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 lag dit aantal nog op 415 en het jaar ervoor op 561 inbraken. Tijdens de kerstdagen was al sprake van een daling met 38 procent ten opzichte van een jaar eerder, zegt Interpolis.

Ook over heel 2020 sloegen inbrekers veel minder vaak toe vanwege de lockdowns, zo blijkt uit definitieve cijfers. Er werd volgens de verzekeraar voor het eerst minder dan 30.000 keer ingebroken. Het jaartotaal van 29.218 inbraken ligt 22 procent lager dan in 2019. Vooral in Limburg (min 41 procent) en Groningen (min 38 procent) daalde het aantal inbraken stevig. In Zeeland steeg het aantal inbraken juist licht. Dat hangt samen met een regionale inbraakgolf in de herfst.

Meeste inbraken in grote steden

De meeste inbraken werden gepleegd in de vier grote steden, met Amsterdam als koploper met 2079 gemelde gevallen. Dat zijn er wel bijna een kwart minder dan in 2019. Van de 25 grootste gemeenten nam alleen in Ede en Enschede het aantal inbraken toe. Terschelling was de enige gemeente zonder gemelde inbraken.

Interpolis verwacht dat het aantal inbraken dit jaar nog verder kan dalen, zeker als de coronamaatregelen nog een tijd aanhouden en thuiswerken een blijvend fenomeen wordt. In het meest gunstige scenario komt het aantal uit op ongeveer 28.500 inbraken, voorspelt de verzekeraar.