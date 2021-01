Belgische actrices betichten tv-gezicht van #metoo-gedrag

De beschuldigingen doken voor het eerst op in 2017. De Vlaamse omroep VRT zette De Pauw kort daarna op non-actief. De presentator, acteur en programmamaker houdt vol dat hij niemand heeft aangerand, maar slechts sms’jes heeft verstuurd op een ‘flirterige’ toon.

De vrouwen bleven tot dusver in de luwte, maar hebben zich woensdag voor het eerst publiekelijk uitgesproken. Hun identiteit was uitgelekt. ‘Het enige dat wij willen, is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt”, laten ze volgens Belgische media weten aan de vooravond van een rechtszaak die ze tegen De Pauw hebben aangespannen.

De rechtszaak tegen De Pauw begint donderdag. Hem hangt tot twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd.