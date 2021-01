Banken en verzekeraars in trek op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs won woensdag terrein. Beleggers zochten vooral hun heil bij de banken en verzekeraars op het Damrak, die naar verwachting zullen profiteren van het economische herstel van de coronacrisis. Daarnaast bleef de blik gericht op de ontwikkelingen rond het coronavirus en werd gewacht op de uitslag van de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 636,40 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 951,40 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,9 procent. De Londense FTSE-index steeg 2,2 procent onder aanvoering van de Britse banken Standard Chartered, Barclays en HSBC, die tot 8 procent wisten te winnen.

De uitkomst van de verkiezingen in Georgia bepaalt welke partij het voor het zeggen krijgt in de Amerikaanse Senaat. Als de Democraten beide zetels winnen hebben ze een meerderheid in de Senaat en wordt het voor aankomend president Joe Biden makkelijker om zijn beleid door te voeren. Amerikaanse beleggers vrezen echter dat de Democraten de belastingen gaan verhogen.

Shell

ABN AMRO, ING en Aegon gingen aan kop in de AEX met winsten tot 6 procent. De verzekeraars ASR (plus 0,7 procent) en NN Group (min 1,1 procent) bleven achter door adviesverlagingen van Deutsche Bank. Shell zette de opmars voort met een plus van dik 3 procent. Het olie- en gasconcern won een dag eerder al ruim 7 procent dankzij de hogere olieprijzen. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van 4,5 procent.

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro, die veel oliebedrijven als klant heeft, de grote winnaar met een plus van 5,6 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore klom 2 procent. Biotechnoloog Pharming sloot de rij met een min van 0,9 procent.

Sligro

Sligro klom 2,6 procent bij de kleinere bedrijven. De groothandelsketen draaide afgelopen jaar bijna een vijfde minder omzet door de sluiting van veel horecazaken tijdens de lockdowns. De omzetcijfers waren wel beter dan verwacht. Ease2Pay werd ruim een derde meer waard dankzij een positieve handelsupdate van de parkeer- en tankapp. In Parijs won Michelin 0,6 procent. De Franse bandenmaker schrapt de komende drie jaar 2300 banen in Frankrijk.

De euro was 1,2335 dollar waard, tegen 1,2293 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 50,45 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 54,39 dollar per vat.