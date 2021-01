Ampul eerste coronavaccinatie naar Rijksmuseum Boerhaave

Boerhaave is het Leidse museum voor wetenschap en geneeskunde. In juli opende koning Willem-Alexander er de tentoonstelling Besmet!, over de uitbraak van epidemieën door de eeuwen heen. Deze tentoonstelling stond al twee jaar gepland, maar werd eerder uitgesteld door de eerste lockdown.

In de tentoonstelling staat een tijdlijn met medicatie tegen virussen. In het ‘heden’ staat sinds de opening een lege vitrine, bestemd voor het eerste vaccin tegen Covid-19. ‘Nu kunnen we eindelijk de lege vitrine vullen in onze tentoonstelling Besmet!”, aldus Haarhuis.