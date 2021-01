Drie tips over aanslagen Poolse supermarkten

Sinds december zijn vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden. Na explosies in december bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en in Beverwijk, waar twee keer bij dezelfde winkel explosies waren, bleef het een tijdje rustig.

In de nacht van zondag op maandag was er echter opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit. In Opsporing Verzocht werd gemeld dat de familie die de zaak in Tilburg in handen heeft, ook de supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk exploiteert.