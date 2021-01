‘Voedingssector voorziet leveringsproblemen door brexit’

De Europese en Britse voedingssector maken zich grote zorgen om de gevolgen van de brexit. In de Britse zakenkrant Financial Times waarschuwen ze dat leveringsproblemen kunnen ontstaan. Het probleem zit hem in voedingsmiddelen uit de EU die via een Brits distributiecentrum naar Ierland of het Europese vasteland wordt vervoerd. Door regels van de Europese Unie worden die goederen dan als Brits gezien, ook als ze door een bedrijf uit de EU gemaakt zijn. Dat levert extra kosten en papierwerk op.