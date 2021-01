‘Beursuitbater NYSE overweegt toch beursexit Chinese bedrijven’

NYSE kondigde eerder deze week aan de notering van China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong te willen schrappen op last van de regering Trump. Die verbood vorige maand Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die volgens Washington worden gecontroleerd of eigendom zijn van het leger in China. Daarbij werd gemeld dat de handel in de bedrijven tussen 7 en 11 januari zou worden opgeschort en het proces was begonnen om de noteringen van de bedrijven te schrappen.

Kort daarop gaf NYSE aan dat, na overleg met regelgevende instanties, anders is besloten. Een reden voor die draai werd niet gegeven. Nu zou dus door tussenkomst van Mnuchin weer een u-bocht zijn genomen. De drie bedrijven zouden als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS worden beschouwd.

Indexleverancier S&P Dow Jones stelde op zijn beurt dat het de Amerikaanse aandelen van de drie Chinese telecomfirma’s niet schrapt van zijn graadmeters, zoals eerder wel was bevolen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de eerste draai van NYSE. Op de mogelijkheid dat de beursuitbater andermaal zijn koers zal veranderen, weigerde S&P Dow Jones commentaar te geven.

Het geharrewar over de notering heeft de drie Chinese bedrijven meer dan 30 miljard dollar aan marktwaarde gekost. China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong hebben hun primaire notering in Hongkong.