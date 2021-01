Tussenstand Georgia: 90 procent geteld, Republikeinen leiden

Met zo’n 90 procent van de stemmen geteld, gaan de twee Republikeinse kandidaten voorlopig aan de leiding in de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia, meldt persbureau Reuters op basis van data die zijn samengesteld door Edison Research. Eerder kwam de Republikeinse senator David Perdue al langszij in de verkiezingsrace tegen uitdager Jon Ossoff, maar liep de Republikeinse senator Kelly Loeffler nog achter tegen haar uitdager Raphael Warnock.

Voor de eerste Senaatszetel van Georgia gaat senator Perdue met 51,2 tegen 48,8 procent aan de leiding tegenover de Democraat Jon Ossoff. Voor de tweede Senaatszetel is het verschil kleiner. Senator Kelly Loeffler staat tot dusver op 50,8 procent tegen 49,2 procent voor de Democraat Raphael Warnock.

De verkiezingen in Georgia geven de doorslag in wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat in Washington. Als de Republikeinen hun meerderheid in het hogerhuis van het Amerikaanse parlement behouden, kunnen zij het aankomend president Joe Biden de komende vier jaar lastig maken met zijn beleid en zijn benoemingen.

Uit de eerste peilingen van Edison Research kwam al naar voren dat het een nek-aan-nekrace beloofde te worden. De helft van de stemmers wil dat de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia veroveren, en dat de andere helft de Republikeinse meerderheid wil behouden. De helft van de kiezers die door Edison Research zijn ondervraagd, stemde bij de presidentsverkiezingen in november voor president Donald Trump en de andere helft koos voor de Democraat Joe Biden.

Die laatste ging er in november met minder dan 12.000 stemmen verschil met de verkiezingszege vandoor in Georgia. Dat was opvallend omdat de van oudsher conservatieve zuidelijke staat sinds 1992 niet meer voor een Democraat had gekozen. Destijds wist Bill Clinton er een meerderheid te winnen.