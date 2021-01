Eindhovens UFO-gebouw moet museum over de toekomst worden

Het Evoluon in Eindhoven moet een museum worden over de toekomst van mens en planeet. De nieuwe plannen voor het herkenbare gebouw in de vorm van een vliegende schotel worden woensdag door het bestuur bekendgemaakt, meldt NRC, die met de bedenker en kunstenaar Koert van Mensvoort sprak.

Het museum moet de samenhang tussen mens en natuur tonen. ‘Het Evoluon is een ruimteschip, de aarde is het moederschip”, zegt Van Mensvoort tegen de krant. ‘Ik zie het als een ruimteschip dat is aangedokt om ons te leren een betere bemanning te zijn van ruimteschip aarde.’

Er werd al langer nagedacht over een nieuwe bestemming van het markante gebouw. Het huidige plan moet de komende vier jaar met financiering van het Rijk, de gemeente, de provincie en lokale bedrijven en culturele instellingen tot stand komen. ‘Het moet een hub worden, een plek waar je weer leert om optimistisch naar de toekomst te kijken”, aldus Van Mensvoort.

Het Evoluon werd in de jaren zestig gebouwd in opdracht van Philips. Het was tot 1989 open als techniek- en wetenschapsmuseum. Daarna werd het gebruikt als congresruimte en evenementenlocatie. Het pand is tegenwoordig eigendom van vastgoedbedrijf Hurks, Foolen & Reijs.