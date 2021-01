‘Kanye West en Kim Kardashian gaan scheiden’

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian en rapper Kanye West gaan scheiden, meldt entertainmentsite Page Six op basis van bronnen dicht bij het stel. Geruchten over een scheiding doen al langer de ronde, maar dit maal zou het koppel al in gesprek zijn over de scheidingsregeling.

‘Ze houden het vooralsnog stil, maar ze zijn uit elkaar”, zegt een van de bronnen. Volgens de ingewijden zou vooral Kardashian, die vorig jaar 40 werd, het hebben gehad met Kanye West, die naar verluidt met geestelijke gezondheidsproblemen kampt.

De 43-jarige rapper - volgens tijdschrift Forbes de op een na best betaalde celebrity in 2020 - deed vorig jaar een gooi naar het presidentschap. Maar die poging was weinig succesvol. Dat kwam waarschijnlijk mede door het labiele optreden van Kanye tijdens onder meer een verkiezingstoespraak, waarin hij intieme details over hun relatie prijsgaf.

Kardashian zou scheidingsadvocaat Laura Wasser in de arm hebben genomen. Zij staat vaker bekende namen in Hollywood bij tijdens de echtscheiding. Zo was ze eerder ook de advocaat van Angelina Jolie, Britney Spears en Johnny Depp.