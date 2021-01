Partijcongres Noord-Korea van start

In Noord-Korea is het achtste partijcongres van start gegaan, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Leider Kim Jong-un van het dictatoriale regime houdt naar verwachting een toespraak. Hij gaat mogelijk in op de relatie met de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Het partijcongres van het communistisch bestuurde land is het tweede onder leiding van de huidige leider die in 2011 zijn overleden vader Kim Jong-il opvolgde. De onderhandelingen over nucleaire ontwapening liggen in de ijskast en in de relatie met Zuid-Korea zit ook geen beweging. De ogen zijn verder gericht op de plannen voor de economie voor de komende vijf jaar.