Verkiezingen in Georgia verlopen rustig

De verkiezingen voor twee Senaatszetels in de Amerikaanse staat Georgia verlopen rustig. De lokale autoriteiten zeiden dat er geen lange rijen voor de stembureaus zijn. Er zijn geen berichten dat mensen langer dan dertig minuten moeten wachten om te kunnen stemmen, aldus de toezichthouders op de stembusgang. In Columbia County waren er wat problemen met enkele stemmachines, maar die waren snel opgelost.

In Georgia proberen de Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue vast te houden aan hun zetels. Als dat lukt, hebben de Republikeinen 52 van de 100 zetels in de Senaat. Dat betekent dat ze het aankomend president Joe Biden de komende jaren flink lastig kunnen maken.

Als beide zetels naar de Democratische uitdagers Raphael Warnock en Jon Ossoff gaan, heeft dat grote gevolgen voor de machtsbalans in de Senaat. Als daar de stemmen staken, heeft de vicepresident van de VS de beslissende stem. Dat is straks de Democrate Kamala Harris.

‘Dit is de belangrijkste verkiezing uit mijn leven, zei de 74-jarige Robert Lowe, nadat hij zijn stem op Ossoff en Warnock had uitgebracht. ‘Als de Republikeinen de controle over de Senaat houden, zal er in Washington aanhoudend tegenwerking zijn.’