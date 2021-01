WHO: nog geen Chinese visa voor onderzoek naar oorsprong corona

Een internationaal wetenschappelijk team is onderweg naar China om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus, maar Peking heeft de procedure om de onderzoekers toe te laten nog niet afgerond. ‘Ik ben heel teleurgesteld over dit nieuws, aangezien twee leden al aan hun reis waren begonnen en andere op het laatste moment niet konden reizen”, zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag op een persconferentie.

Tedros heeft opnieuw duidelijk gemaakt aan Chinese officials dat de missie een prioriteit is voor de WHO. Mike Ryan van de WHO sprak de hoop uit dat de obstakels ‘ in de komende uren’ kunnen worden opgelost.

Het onderzoek zou al veel eerder beginnen, maar de Chinezen lijken de boot af te houden. In juli zei de WHO dat China de beste plek is om te beginnen, omdat het virus daar voor het eerst bij mensen is verschenen.

Het virus dook een jaar geleden op in de Chinese miljoenenstad Wuhan. China is door onder meer de Verenigde Staten beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie, wat de reactie op de uitbraak van het virus zou hebben vertraagd. China houdt vol dat het vanaf het begin transparant is geweest.