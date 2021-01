Johnson: 1,3 miljoen mensen gevaccineerd in Verenigd Koninkrijk

Johnson zei dat door de vaccinaties bijna een op de vier mensen uit de meest kwetsbare groepen binnen twee tot drie weken "een aanzienlijke mate van immuniteit" heeft. De premier zei dat hij met de vaccinaties "een onzichtbaar schild wil plaatsen rond de ouderen en kwetsbaren".

In het Verenigd Koninkrijk werden dinsdag 60.916 nieuwe besmettingen en 830 sterfgevallen door Covid-19 gerapporteerd. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie, dat in het land over een periode van 24 uur meer dan 60.000 besmettingen zijn gemeld. Johnson zei dat het aantal coronapatiënten dat in Engeland in ziekenhuizen ligt, 40 procent hoger is dan tijdens de eerste piek in april.

Lockdown

Johnson kondigde maandag aan dat heel Engeland weer in lockdown gaat om het hoge aantal coronagevallen door een zeer besmettelijke variant van het virus omlaag te krijgen. De meeste scholieren zijn vanaf dinsdag aangewezen op afstandsonderwijs en thuiswerken wordt weer de norm. Mensen mogen alleen naar buiten voor boodschappen, sporten of essentieel werk.

Johnson ging dinsdag niet in op de duur van de lockdown in Engeland. Hij zei dat dit van tal van factoren afhangt. De premier noemde onder meer de snelheid waarmee het vaccinatieplan kan worden uitgevoerd en de mate waarin de mensen zich aan de coronaregels houden.