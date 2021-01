Noord-Holland en Flevoland ontvangen meeste vaccindoses

De coronavaccins komen woensdag vanuit Oss aan in tien traumacentra. Vanuit daar worden ze door de ROAZ-afdelingen verspreid over de ziekenhuizen in de regio. Hoeveel doses elke regio ontvangt, is afhankelijk van het aantal beschikbare ziekenhuisbedden voor coronapatiënten.

Regio Zuidwest (Rotterdam) ontvangt zo’n 4700 vaccins. De regio Brabant krijgt de komende dagen ongeveer 4000 vaccins. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben 3500 doses te verdelen. Regio Limburg ontvang een soortgelijk aantal, namelijk 3200.

Zorgmedewerkers

Er zijn ongeveer 3000 vaccins gereserveerd voor de regio’s Midden-Nederland (Utrecht), West (Leiden en Den Haag) en Oost (Nijmegen). Regio Zwolle moet het met ongeveer 2200 vaccins doen. De regio Twente krijgt woensdag 1100 vaccins binnen.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen worden vanaf woensdagochtend op de GGD-priklocatie in Veghel als eerst gevaccineerd, twee dagen eerder dan gedacht. Verleners van acute zorg, zoals ambulancepersoneel en IC-medewerkers worden aansluitend in ziekenhuizen geprikt. Nederland is daarmee het laatste EU-land dat is begonnen met vaccineren.