Eerste lading coronavaccins onderweg naar priklocatie Veghel

In Veghel worden woensdag enkele verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. De eerste in Nederland die de prik krijgt, is de 39-jarige Sanna Elkadiri, die in een verpleeghuis in Boxtel werkt.

Ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van hun medewerkers op de acute zorg. Ook ambulancepersoneel kan vanaf woensdag worden ingeënt.