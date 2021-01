De Jonge vindt zichzelf nog altijd de juiste man voor zijn baan

Zorgminister Hugo de Jonge krijgt in een Kamerdebat over zijn aanpak van de coronavaccinatie felle kritiek te verduren, maar denkt niet aan opstappen. Hij vindt zichzelf nog altijd de juiste persoon voor de baan, zegt hij in antwoord op een vraag van PVV-leider Geert Wilders.

‘Weglopen, niet bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, de weg van de minste weerstand kiezen, dat is niet mijn manier van politiek bedrijven”, zegt De Jonge. ‘Als ik de overtuiging zou hebben dat ik niet meer van toegevoegde waarde zou zijn, dan zou ik de eerste zijn om te zeggen: laat een ander het maar doen.’

De Jonge gaat wel opnieuw flink door het stof omdat de vaccinatiecampagne in Nederland veel later op gang komt dan in de rest van de Europese Unie. Als hij eerder de GGD’en had aangespoord om zich voor te bereiden op grootschalig vaccineren, had het prikken eerder kunnen beginnen.

De bewindsman benadrukt daarbij dat zijn ministerie, het RIVM en de gezondheidszorg ‘al tien maanden in crisisstand’ staan. Hij vindt dat daar ‘een topprestatie’ is geleverd. Dat daarbij ook fouten zijn gemaakt, noemt hij onvermijdelijk. ‘Dat hoort erbij.’